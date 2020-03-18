«Ходить к нему нет никакого смысла»: создатель «Реутов ТВ» рассказал о «проклятии Дудя»

Сергей Мезенцев считает, что после интервью у Юрия Дудя у любой звезды дела идут не очень.

Один из создателей комедийной программы «Реутов ТВ» Сергей Мезенцев стал гостем YouTube-шоу «Ходят слухи». Отвечая на вопросы, комик коснулся другого популярного интернет-проекта — интервью у Юрия Дудя. Мужчина расхвалил шоу «вДудь» и назвал его создателя большим молодцом, но отметил большой недостаток того, чтобы стать его очередным гостем.

«Ходить к нему нет никакого смысла. Из-за того, что к нему огромное внимание приковано, каждое твое слово под миллиметром рассматривается людьми, и ты всегда оттуда уходишь с потерянным имиджем. Всегда», — сказал Мезенцев.

Сергей давно подметил, что у каждого гостя Дудя после интервью случается «микроскандал», он оказывается «микропроклят». Сам комик не собирался участвовать в интервью известного журналиста, но «сдался», когда тот обещал, что разговор будет про любимый им «Реутов ТВ».

Позже Мезенцев ощутил на себе те самые репутационные потери, о которых сейчас говорит. Получилось так, что на шоу Дудя его представили, как эдакого злодея, который в свое время бросил коллектив «Реутов ТВ». Сами же создатели шоу были выставлены, как склочники, которые друг друга поставляли и так далее.

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Напомним, комедийная программа Сергея Мезенцева и Владимира Маркони пародировала региональные телеканалы и неуклюжесть провинциальных журналистов. Ее выпуски выходили с 2010 по 2012 годы.