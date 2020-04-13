«Был коронавирус»: Стас Михайлов подтвердил, что перенес опасную инфекцию

Кумир миллионов поклонниц Стас Михайлов 8 апреля вышел на связь спустя две недели отсутствия в Сети и сообщил, что все это время боролся с двусторонней пневмонией. Четыре теста, которые провели Михайлову на CoViD-19, показали отрицательный результат. Однако уже дома певец сделал пятый и показал, что у него выявлены антитела к коронавирусу. А позже сдал анализ крови в Роспотребнадзоре.

«Тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус», — написал в своем инстаграм-аккаунте Михайлов. А в видео рассказал: «Вот эта двусторонняя пневмония, люди просто думают: ну, пневмония. Но то количество снимков у всех, как под копирку, люди лежат бедные и не понимают», — рассказал артист. И подчеркнул: «Не может быть сейчас столько совпадений по стране, это тоже, я считаю, коронавирус».

Михайлов поблагодарил врачей от всей души, назвав их героями, и выразил слова поддержки медикам, которые в эти дни находятся сутками на передовой.

Сейчас артист с супругой дома на карантине, поскольку считает, что еще представляет опасность для окружающих. Он призвал своих поклонников не игнорировать меры безопасности и оставаться дома.