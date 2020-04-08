«Не думайте, что это все так легко»: Стас Михайлов перенес коронавирус

Больше двух недель не выходил в «Инстаграм» знаменитый музыкант Стас Михайлов. Кумир миллионов объяснил причину своего длительного отсутствия: певец перенес двустороннее воспаление легких. Несмотря на то, что четыре теста, которые провели Михайлову на CoViD-19, дали отрицательный результат, певец в домашних условиях сделал пятый. В сторис он показал, что у него выявлены антитела к коронавирусу.

Михайлов записал десятиминутное видеообращение в «Инстаграме», где подробно рассказал о своей болезни и призвал своих поклонников не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачам.

«Сейчас идет война между вот этим вот маленьким вирусом и людьми. Благодаря быстрому реагированию на все эти случаи есть все шансы ее пережить. Для людей, которые думают, что это все ерунда, как человек, который перенес это все, хочу сказать: не думайте, что это все так легко», — сказал певец.

Артист призвал фолловеров соблюдать все ограничительные меры, чтобы остановить эпидемию коронавируса в стране. И поблагодарил врачей, которые находятся на передовой в это непростое время.