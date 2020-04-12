Мамины ангелочки: 36-летняя Алсу поделилась памятным снимком с маленькими дочерьми

В Stories возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова поделилась памятным снимком из семейного альбома. В кадре Алсу позировала со своими маленькими дочерьми. Примечательно, что поп-исполнительница оделась в одном стиле с наследницами. 36-летняя артистка позировала в гипюровом белоснежном платье. Такие же наряды знаменитость подобрала и для девочек.

В браке с Яном Абрамовым поп-исполнительница родила троих детей: Сафину, ей тринадцать лет, Микеллу, ей одиннадцать лет и сына Рафаэля, малышу три годика. Артистка не скрывает: ее дочери совершенно разные по характеру. Так, Микелле нравится быть в центре внимания. Девочка, как и ее звездная мама, увлекается музыкой. Наследница Алсу принимала участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале и попала в команду украинской исполнительницы Светланы Лободы. Ко всему прочему, Микелла сумела дойти до финала.

По словам певицы, еще до того, как они с мужем разрешили дочери участвовать в конкурсе, Алсу серьезно поговорила с наследницей, объяснив ей, что помимо нее в проекте выступят и другие талантливые дети. Поп-исполнительница хотела уберечь Микеллу от лишних переживаний в том случае, если она не пройдет этап «слепых прослушиваний». Однако дочка артистки своим вокалом сумела покорить не только Лободу, но и Валерия Меладзе, который надеялся, что юная конкурсантка выберет его команду.