«Захотелось принарядиться»: Алсу в костюме цвета чайной розы восхитила жену Мартиросяна

Поп-исполнительница призналась, что даже на самоизоляции ей хочется выглядеть красиво и ухоженно.

36-летняя супруга бизнесмена Яна Абрамова не скрывает: даже на карантине ей хочется выглядеть красиво и ухоженно. По словам певицы, если на первых неделях добровольной самоизоляции она наводила порядок в доме, провела генеральную уборку и разобрала вещи подросших дочерей, отсортировав одежду из которой ее дети уже успели вырасти, то сейчас ей захотелось наконец-таки взяться за себя.

«Открылось второе дыхание и захотелось даже принарядиться, накраситься!!» — отметила Алсу.

На свежем селфи поп-исполнительница позировала в актуальном монохромном костюме трендового пудрового оттенка. Так, при выборе наряда Алсу отдала предпочтение цвету чайной розы. Примечательно, что одной их первых снимок близкой подруги оценила возлюбленная шоумена Гарика Мартиросяна. Светская львица сделала артистке комплимент, заверив, что супруга Яна Абрамова знает толк в моде.

«Я всегда говорила, что у тебя идеальный вкус!!» — отметила Жанна Левина-Мартиросян.

Напомним, что в браке с Яном Абрамовым у певицы появилось трое детей. Старшей наследнице пары — Сафине — тринадцать лет. В семье также есть одиннадцатилетняя Микелла. В августе 2016 года Алсу подарила возлюбленному долгожданного наследника — сына Рафаэля. Певица пока еще не показывала малыша широкой публике.