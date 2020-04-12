«Его тест на CoViD-19 еще не готов»: 61-летний Васильев слег с пневмонией 

Как сообщает «Комсомольская правда», вслед за исполнительницей народных песен — 70-летней Надеждой Бабкиной — под присмотром врачей оказался ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале. По уточненной информации, у 61-летнего Александра Васильева диагностировали двухстороннее воспаление легких. Отметим, что историк моды прошел необходимый тест на CoViD-19. В настоящее время телеведущий ожидает результатов обследования. Обо всем случившемся журналистам kp.ru сообщила Екатерина Гордон, которая сейчас ведет телепроект.

По словам знаменитости, она едва ли может назвать себя паникером. Однако на фоне того, что уже второй ее коллега болен двухсторонней пневмонией, Екатерина все-таки подумывает о том, чтобы сдать анализ на коронавирус. Так, Гордон надеется обезопасить себя и своих близких, приняв все необходимые меры предосторожности. В настоящее время Александр Васильев еще не получит результаты своего теста.

«Его тест на COVID-19 еще не готов», — заверила журналистка и юрист.

Примечательно, что сам историк моды на телефонные звонки не отвечает. Его мобильный временно отключен. А ведь буквально недавно, соведущий Эвелины Хромченко готовил о том, что очень переживает за Надежду Георгиевну. Васильев не пренебрегал правилами самоизоляции, выходя на улицу исключительно за продуктами и для того, чтобы погулять с собакой.

«Я был на карантине в течение двух недель, когда вернулся из Португалии…» — говорил Васильев, поясняя, что пока он находился дома его место на программе временно занял Николай Цискаридзе.

По окончанию карантина, историк моды вышел на работу. В новом съемочном блоге соведущими Александра Васильева стали Юлия Барановская и Екатерина Гордон. Так, команде проекта удалось отснять все выпуски до 30 апреля. Никто из коллег не ожидал, что у телеведущего после самоизоляции диагностируют пневмонию.