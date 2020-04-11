Беременная Шубская в облегающем платье позировала с мужем и сыном для семейного фото

26-летняя Анастасия Шубская и ее супруг — хоккеист Александр Овечкин — готовятся во второй раз стать родителями. У пары подрастает полуторагодовалый сын Сережа. В августе малышу исполнится два года. Мама возлюбленной спортсмена — актриса Вера Глаголева — так и не успела увидеть младшего внука. Бабушка Сергея скончалась за год до его появления.

Примечательно, что мама Анастасии с теплотой относилась к мужу своей дочери. Вера сразу приняла Овечкина в семью. Сам хоккеист не скрывал глубокого уважения к теще. Глаголева проявляла интерес к тому, что происходило в жизни ее нового родственника, по-матерински гордясь достижениями Александра в спорте, его новыми победами.

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Помимо Анастасии, у Веры Глаголевой остались и старшие наследницы — Анна и Мария, их отцом является Родион Нахапетов. Младшую дочь она родила от бизнесмена Кирилла Шубского. Девушка вместе с сыном и мужем обосновалась в Штатах. При этом Анастасия старается как можно чаще видеться с сестрами.

В Instagram модель поделилась понравившимся снимком из недавней студийной фотосессии. Перед объективом фотокамеры беременная Шубская предстала в облегающем черном платье. Образ возлюбленной Александра Овечкина дополнило массивное ожерелье. В кадре Анастасия позировала с мужем и сынишкой Сережей.

Дочка Глаголевой не скрывает: их с Александром наследник растет маленьким болельщиком. На карантине Шубская разрешает сыну играть в хоккей на асфальте, не отходя далеко от дома. У Сережи есть собственная клюшка и шайба для игры.