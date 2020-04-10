«Мать-героиня!»: в день рождения Подкаминская поделилась фото с крохотным сыном

10 апреля актриса Елена Подкаминская отметила день рождения. Звезде «О чем говорят мужчины» и «ИП Пирогова» исполнился 41 год.

По этому случаю артистка опубликовала в Instagram совместное фото с детьми — со всеми тремя, что важно, так как младшенького Сашеньку она еще не показывала публике. Он родился только 21 февраля 2020-го.

На снимке ребятня машет цветными воздушными шарами во дворе загородного дома, а сама Елена смеется, прижимая малыша к груди.

«А знаете что? Я тут подумала и решила, что эти три проекта — мои самые важные и лучшие в жизни», — трогательно написала Подкаминская, имея в виду своих детей. «Однозначно! С днем рождения, Ленусь!» — отреагировала в комментариях актриса Светлана Антонова. «Мать-героиня! Поздравляю! Обнимаю!» — присоединилась другая коллега Елена Валюшина.

Напомним, что у Подкаминской, кроме малыша, есть две дочери: 9-летняя Полина от первого брака и 2-летняя Ева от второго.