«Самый светлый день»: Подкаминская рассекретила пол новорожденного ребенка

На личной страничке в Instagram 40-летняя Елена Подкаминская поделилась с подписчиками радостным известием. Актриса из сериала «Кухня» сообщила верным почитателям о том, что она родила третьего ребенка. Таким образом, знаменитость стала многодетной мамой.

По словам артистки, ее малыш появился на свет еще 21 февраля. Однако о пополнении в семействе Подкаминская рассказала только в первый день весны. Помимо всего прочего, Елена рассекретила пол новорожденного ребенка. Как выяснилось, актриса подарила своему избраннику Денису Гущину долгожданного наследника. Новоиспеченная мамочка пока держит в тайне, какое имя они выбрали для сынишки.

Напомним, что у Подкаминской есть старшая дочь Полина, в декабре ей исполнилось девять лет. Первенца актриса родила от Александра Пляцевого. Однако эти отношения были долгими. Вместе со вторым мужем знаменитость воспитывает малышку Еву. Кроха появилась на свет в августе 2017 года. А спустя три года, в семье родился наследник.