«Знобит»: сильно кашляющая Дана Борисова сообщила о плохом самочувствии

Знаменитая телеведущая, участница различных ток-шоу и светская львица Дана Борисова регулярно ставит в известность своих подписчиков в «Инстаграме» о том, как у нее дела. На этот раз она взволновала поклонников не на шутку: в свежих stories Борисова сообщила, что ей стало плохо:

«Кашель усилился настолько, практически не могу говорить. Знобит», — рассказала звезда.

При этом светскую львицу через каждое слово пробивал сильный кашель. Она сообщила, что намерена обратиться к врачам за помощью, и собирается вызвать скорую. Звезда пообещала держать фолловеров в курсе и выйдет в «эфир», когда доктор к ней приедет.

В случае, если при проведении диагностики у Даны Борисовой будет установлен коронавирус, может повториться ситуация с Лещенко: звездная блондинка очень активно посещает различные ток-шоу и контактирует с большим количеством людей.