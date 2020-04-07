«Без единого фильтра»: Дана Борисова показала себя с утра пораньше в сорочке

Скандальная телеведущая Дана Борисова поделилась селфи, на котором предстала перед подписчиками в одной сорочке. Звезда «Инстаграма» заверила поклонников — на снимке нет ретуши, и Борисова на ней такая, как есть на самом деле.

«Фотка в ночнушке и без единого фильтра, сделанная в 7 утра сегодня! Таких, как я, немного в эти карантинные скучные дни, кто встает ровно в 6 утра», — подписала фото Борисова.

Знаменитая блондинка пояснила: так рано она встает ради своей любимицы — собаки Мишель, которой нужно своевременно сделать уколы и выгулять. Подписчики разделились на два лагеря: одни одарили звезду комплиментами за то, как отлично она, на их взгляд, выглядит, а другие осудили:

«А тушь на ресницах и блеск на накаченных губах со вчера остались?!», «Дана, от тебя настоящей остается все меньше и меньше, скоро не будем узнавать, вид взрослой, перекачанной тети, к сожалению. Без обид, что есть, то есть. Это мое личное мнение», «С больной собакой три часа …..вы серьезно? врач нужен!!!!», «Не поняла, вообще, о чем речь. Но фото без фильтров но с косметикой, типа?» — можно прочитать под публикацией.

Не так давно 43-летняя Борисова стала участницей очередного скандала. Певица Алена Кравец обвинила телеведущую в том, что та спит с ее мужем. И Борисова не стала отрицать этого. Более того, в ответ на обвинения блондинка осыпала Кравец оскорблениями.