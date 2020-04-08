«Ну зачем ты так со мной»: Гудков сравнил Собчак с путаной

Знаменитый актер и юморист Александр Гудков стал новым гостей в очередном выпуске ютуб-программы «Осторожно, Собчак». Выпуск получился веселым: искрометный юмор Гудкова веселил не только пользователей, но и саму ведущую. Однако финал у забавного выпуска получился несмешным. По просьбе Собчак юморист достал из архива «Лиги плохих шуток» невошедшее.

«Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на все, если ей дать деньги, а Собчак — если отобрать», — пошутил Гудков.

После озвученной шутки в глазах Собчак читался немой укор и повисла мхатовская пауза.

«Ну зачем ты так со мной, я не понимаю… Я реально не понимаю, мне казалось, у нас хорошее интервью было, Саш», — и голос Ксении задрожал, а на глаза навернулись слезы.

На этом шоу было завершено. Титры предупредили: продолжение следует. В этом же выпуске, кстати, Гудков высказался о том, что он в восторге от креатива с лав-стори Гогена Солнцева и «его бабули Терешкович».