«Это была глупая линия поведения»: Алибасов объяснил, почему выгнал из «На-На» Левкина и Соколова

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов рассказал, почему в свое время распрощался с двумя музыкантами коллектива — Владимиром Левкиным и Павлом Соколовым.
Как сказал продюсер, Владимира Левкина погубил роман с девушкой из популярной в те годы группой Hi-Fi, которая, как он выразился, открывала свой рот под фанеру.
«Это была глупая линия поведения. Тем более по контракту артисты не имели права афишировать семейные отношения».
Как добавил супруг актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, роман Левкина, если бы о нем узнали юные поклонницы, просто травмировал многих молодых девушек и ударил по имиджу музыкального коллектива. Этого продюсер допустить не мог.
Тем более, из ревности юные фанатки могли совершать необдуманные поступки. Могли в том числе пострадать и другие участники коллектива.
Алибасов также отметил, что Павел Соколов также ушел из группы после того, как стало известно о его романе с девушкой.
Причем, как заверил продюсер, Соколов связался с какой-то кассиршей. Как он считает, девушка просто использовала Соколова и хотела на нем заработать. Она рассказала ему сказки, что владеет банком. Соколов поверил и покинул группу, сообщает портал Dni.ru.