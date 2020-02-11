«Это была глупая линия поведения»: Алибасов объяснил, почему выгнал из «На-На» Левкина и Соколова

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов рассказал, почему в свое время распрощался с двумя музыкантами коллектива — Владимиром Левкиным и Павлом Соколовым.

Как сказал продюсер, Владимира Левкина погубил роман с девушкой из популярной в те годы группой Hi-Fi, которая, как он выразился, открывала свой рот под фанеру.

«Это была глупая линия поведения. Тем более по контракту артисты не имели права афишировать семейные отношения». Бари Алибасов

Как добавил супруг актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, роман Левкина, если бы о нем узнали юные поклонницы, просто травмировал многих молодых девушек и ударил по имиджу музыкального коллектива. Этого продюсер допустить не мог.

Тем более, из ревности юные фанатки могли совершать необдуманные поступки. Могли в том числе пострадать и другие участники коллектива.

Алибасов также отметил, что Павел Соколов также ушел из группы после того, как стало известно о его романе с девушкой.

Причем, как заверил продюсер, Соколов связался с какой-то кассиршей. Как он считает, девушка просто использовала Соколова и хотела на нем заработать. Она рассказала ему сказки, что владеет банком. Соколов поверил и покинул группу, сообщает портал Dni.ru.