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«Богатырь!»: Грачевский обнародовал фото сына крупным планом

Накануне 71-летний режиссер и сценарист стал отцом в четвертый раз.

«Богатырь!»: Грачевский обнародовал фото сына крупным планом
Борис Грачевский с женой. Фото: Global look press

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский накануне стал отцом в четвертый раз, у него родился мальчик, которого назвали Филиппом. А вот для 35-летней жены режиссера Екатерины Белоцерковской этот ребенок первый.

Малыш родился довольно крупным: его вес – 3 кг 830 г, рост – 56 см.

В личном блоге Грачевский разместил его первое фото крупным планом. По традиции, которой придерживаются многие звезды, лица ребенка мужчина не показал. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать среди своих поклонников волну умиления.

«Ух ты! Поздравляю, дорогой! Счастья абсолютного сыночку!» — отметилась певица Катя Лель.

«Имя чудесное!», «Богатырь!», «Высокий Геркулес!», «Добро пожаловать, малыш», «Счастье родилось», — прокомментировали пост подписчики режиссера.

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