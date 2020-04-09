«Богатырь!»: Грачевский обнародовал фото сына крупным планом

Накануне 71-летний режиссер и сценарист стал отцом в четвертый раз.

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский накануне стал отцом в четвертый раз, у него родился мальчик, которого назвали Филиппом. А вот для 35-летней жены режиссера Екатерины Белоцерковской этот ребенок первый.

Малыш родился довольно крупным: его вес – 3 кг 830 г, рост – 56 см.

В личном блоге Грачевский разместил его первое фото крупным планом. По традиции, которой придерживаются многие звезды, лица ребенка мужчина не показал. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать среди своих поклонников волну умиления.