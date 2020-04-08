Первые фото малыша: 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Борис Грачевский в марте отпраздновал 71-летие. С днем рождения его поздравила молодая супруга Екатерина. Режиссер женился на ней в 2016 году. А не так давно стало известно, что девушка беременна. Артист возил возлюбленную на курорты и всячески ухаживал. 8 апреля художественный руководитель киножурнала «Ералаш» сообщил, что стал отцом в четвертый раз. Избранница родила ему сына в одной из столичных клиник.

Неизвестно, смог ли Грачевский присутствовать во время таинства рождения, но он одним из первых навестил и супругу и новорожденного малыша. В соцсети режиссер поделился первыми фото своего наследника, а также показал счастливую возлюбленную.

«Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу — мамочку и, конечно же, себя с рождением сына!», — написал он.

Коллеги, друзья и поклонники тоже принялись поздравлять супругов.

«Счастье какое! Боренька! От души поздравляем с сыном», — отметился Денис Клявер. Поклонники пожелали ребенку растит здоровым, а маме сил и терпения.

Напомним, то избранница Бориса Юрьевича — актриса Екатерина Белоцерковская, моложе его в два раза. Для нее этот ребенок стал первым, а вот у режиссера уже есть наследники. С первой женой Галиной артист прожил вместе 35 лет и воспитал двоих детей: Максима и Ксению. Со второй супругой Анной он прожил четыре года и успел обзавестись дочкой Василисой. По словам Грачевского, с новой возлюбленной он счастлив. Девушка позаботилась о нем, когда режиссер боролся с тяжелой болезнью.