«Надо думать о других и не накручивать цены в магазинах»: звезды об обращении Путина

Президент рассказал о мерах поддержки бизнеса и населения, а Мария Кожевникова, Екатерина Гордон и Иосиф Пригожин предположили, хватит ли этой помощи в сложившейся ситуации.

Владимир Путин в третий раз пообщался с народом. На этот раз беседа была рабочей, в виртуальном совещании приняли участие министры и представители профильных ведомств. Мужчины в костюмах внимательно слушали поручения президента, кивали головой с маленьких иконок на экране.

А перед экранами, тем временем, сидели миллионы россиян в надежде услышать главное — вирус побежден, свобода, все на работу. Но нет. Пока борьба продолжается.

46 млрд рублей направят на оснащение региональных больниц и закупку реанимобилей. Медики будут получать повышенные зарплаты три месяца, а семьи с детьми — пособие в 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

Мария Кожевникова — мама троих детей. Ситуация с вынужденной изоляцией и отсутствием денег у людей удручает актрису. В последнее время ей все чаще приходят в соцсетях сообщения с криком о помощи: кто-то не может купить продукты и просит помочь, у кого-то полностью остановились сборы на дорогостоящее лечение.

«Как быть больным детям? Банки не дают кредиты, люди боятся тратить, непонятно, что будет завтра. Все сборы останавливаются. Мне кажется, единственный выход у государства — перечислять таким людям крупные суммы, чтобы было на что жить и платить за себя», — заключает Кожевникова.

Актриса считает, что в изоляции россияне будут сидеть не только апрель, но и май. А всем отчаявшимся совет от Иосифа Пригожина: главное не потерять человечность.

«Будь он проклят, этот вирус и тот, кто его придумал. Мы все находимся в одинаковом положении. Понятно, что сытый голодному не товарищ, но у каждого свои сложности в жизни», — эмоционально рассуждает продюсер.

В интервью порталу Teprogramma.pro он признается, что часто в сложные времена в их доме вспоминают бабушку Валерии. Она прожила 101 год и повидала много кризисов и невзгод.

«На ее веку были революция, война, новые руководители, развал Союза, неспокойные 90-е. Главное, чтобы в трудную минуту был кусок хлеба. Ни кольца, ни бриллианты, ни дорогие наряды. Возможность поесть и помочь ближнему своему. Главное, подумать о близких, о себе, о родных», — рассуждает супруг певицы Валерии.

Мыслями о людях, которые от тебя зависят, забита голова и у Екатерины Гордон. Глава юридической компании тоже смотрела обращение президента и хотела услышать если не о прекращении изоляции, то хотя бы о конкретных мерах поддержки для бизнеса. Например, где брать средства на зарплату сотрудникам.

«Не услышала. Много названо разных мероприятий, которые будут спасать малый и средний бизнес и бизнес в целом. Но нет конкретного указа, который поможет предпринимателю не платить аренду. Нет указа, который поможет мне, как ипотечнику, временно не платить кредит. И когда нам говорят про полугодовую отсрочку по налогам, то ни от чего она не спасет. Мы выйдем из затишься, и нужно будет искать деньги, чтобы платить все то, что накопилось… Утешительного для себя, как для владельца бизнеса, я не нашла. Это скорее психотерапевтические меры», — оценивает юрист выступление главы государства.

Рецепт у Кати, как у настоящего правозащитника, уже готов: чтобы люди могли получать зарплаты, нужно помочь работодателям остаться на плаву. Для этого достаточно перекроить региональные бюджеты, отменить тендеры на благоустройство и направить их на спасение бизнеса.