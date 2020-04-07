«Был необычный звонок»: Максим Фадеев задумался о смене работы

Максим Фадеев попросил своих поклонников дать ему совет, поскольку сам принять решение не в состоянии. Продюсер и композитор всерьез задумался заняться преподавательской деятельностью.
«Был необычный звонок, и мне предложили преподавать в одном из московских вузов, иметь свой класс по вокалу», — сказал Максим Фадеев.
По его словам, он не имеет педагогического образования и сильно сомневается в том, что готов работать со студентами.
«Пока у меня внутренняя неопределенность, но если я решусь, то уже летом буду набирать свой класс», — сказал музыкальный деятель.
Любопытно, что накануне о смене основного поля деятельности заявлял другой артист — Сергей Безруков, который стал осваивать профессию садовника. Пока его заявление выглядит шуткой. Но, если доверять не самым оптимистичным прогнозам Андрея Малахова, ситуация с эпидемией может затянуться до конца лета, что может заставить звезд искать новые пути для заработков.