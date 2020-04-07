«Был необычный звонок»: Максим Фадеев задумался о смене работы

Многие артисты сейчас страдают от безделья и отсутствия гонораров.

Максим Фадеев попросил своих поклонников дать ему совет, поскольку сам принять решение не в состоянии. Продюсер и композитор всерьез задумался заняться преподавательской деятельностью.

«Был необычный звонок, и мне предложили преподавать в одном из московских вузов, иметь свой класс по вокалу», — сказал Максим Фадеев.

По его словам, он не имеет педагогического образования и сильно сомневается в том, что готов работать со студентами.

«Пока у меня внутренняя неопределенность, но если я решусь, то уже летом буду набирать свой класс», — сказал музыкальный деятель.

Любопытно, что накануне о смене основного поля деятельности заявлял другой артист — Сергей Безруков, который стал осваивать профессию садовника. Пока его заявление выглядит шуткой. Но, если доверять не самым оптимистичным прогнозам Андрея Малахова, ситуация с эпидемией может затянуться до конца лета, что может заставить звезд искать новые пути для заработков.