«Самоизоляция с пользой»: Безруков осваивает новую профессию

В личном микроблоге в Инстаграм знаменитый актер и режиссер Сергей Безруков делится с подписчиками, чем занимается в период самоизоляции. Не так давно он взял в руки кисть и краски, а на этот раз артист приступил к работе на садовом участке:

«Осваиваю профессию садовника! Самоизоляция с пользой! Не унываем, Дорогие мои, Хоррошие! Всем ЗДОРОВЬЯ!!!! «Вишнёвый сад»… почти по Чехову», — подписал свое видео Безруков.

На видеокадрах артист снял себя в защитном костюме и маске. Он пошутил: «Думаете, пошел в магазин за хлебом? Нет, занимаемся садом!», после чего продемонстрировал работу по опрыскиванию кустарников. Подписчики поблагодарили своего кумира за настроение:

«Спасибо, что подбадриваете всех нас», «Ну что за позитивный чудо-человек!», «Позитивчик полный! Я обожаю позитивчики в любом виде», «Спасибо за позитивные посты, Сергей Витальевич! Держимся и не унываем!» — можно прочитать под публикацией.

Сейчас Безруков все время проводит с семьей, что довольно редко бывало до пандемии – постоянные гастроли разлучали отца двоих детей с родными. Недавно звездный папа продемонстрировал подписчикам, как развлекает годовалого сынишку – знакомит малыша с музыкой Утесова на пластинке довоенного патефона.