«Нормально, Григорий?»: Галкин представил, как бы шутили советские сатирики о карантине

Юморист приготовил мини-сериал с собой в главной роли, где будет шутить над коронавирусом и изоляцией.

Знаменитый телеведущий и пародист Максим Галкин представил своим подписчикам в личном аккаунте в «Инстаграме» премьеру собственного сериала «Советская эстрада о карантине». Супруг Аллы Пугачевой решил вжиться в роли отечественных звезд сатиры и посмотреть их глазами на ситуацию с коронавирусом.

«Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена. Первая серия — «Жванецкий», — презентовал подписчикам свою премьеру Галкин.

Артист выступил с трехминутным монологом в стиле Жванецкого, где пошутил над ажиотажем вокруг туалетной бумаги, посмеялся над экспертностью диванных комментаторов и затронул вопрос дефицита защитных масок. Галкин пообещал, что его новый юмористический сериал станет ежедневным.

Поклонники звезды юмор оценили. Они поблагодарили кумира за находчивость и позитив, с которыми пародист подошел к творчеству:

«Прекрасная пародия!», «Прекрасная идея! Великолепно, как все что вы делаете», «Ты лучший!», «Классная идея! Буду смотреть!», «Первая серия удалась! Ждем многосерийности с большим нетерпением!», — прокомментировали некоторые из фолловеров.

В самоизоляции Галкин не только креативит. Супруг Примадонны рассказал Ивану Урганту, что много времени уделяет детям — Гарри и Лизе, а также пытается читать.