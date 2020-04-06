«К счастью, не сорвало крышу»: 45-летний Клявер вспомнил внезапный успех «Чай вдвоем»

6 апреля певец Денис Клявер отмечает 45-летие. И хотя коронавирус не дал артисту с размахом отпраздновать юбилей, звезда не унывает, а концентрируется на новых творческих задачах. Немного впав в ностальгию о прошлом, мужчина вспомнил 90-ые годы и свой головокружительный успех в группа «Чай вдвоем».

Дуэт из молодых романтиков спортивного телосложения появился на сцене в 1995 году. Денис признается, что коллектив ворвался в непростой мир шоу-бизнеса «не успев образоваться». В самом начале своего пути Клявер и Костюшкин заняли первое место и приз зрительских симпатий на конкурсе «Ялта-Москва-Транзит». С одной стороны, это был успех. С другой, для Дениса произошедшее чуть было не стало роковым событием.

«К счастью, не сорвало крышу, а стало своеобразной прививкой от звездной болезни. Ею впоследствии я уже никогда не страдал», — вспоминает певец.

Он также помнит и о кризисе творчества, который начался в группе в 1998 году. К рубежу веков музыканты зашли в тупик — за пять лет существования дуэта они так и не написали свой главный хит. Ситуацию спасла песни «Ласковая моя», которая определила музыкальную стилистику коллектива на будущее.

Напомним, «Чай вдвоем» распался только в 2012 году, но это отечественного шоу-бизнеса это была не потеря, а рождение двух новых самобытных звезд, готовых на творческие эксперименты.

Сейчас Клявер работает над созданием двух новых альбомов, один из которых будет на английском языке и порадует поклонников певца роковым звучанием.