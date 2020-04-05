«Сволочи, только жрете целыми днями»: Гузеева грубо упрекнула мужа едой

Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева регулярно делится со своими поклонниками в Инстаграм новостями из жизни. На самоизоляции ее блогерская активность, как и у большинства знаменитостей, возросла. Звезда сняла видео, на котором пожаловалась подписчикам, что ее близкие только и делают, что едят. Она застала мужа у холодильника и упрекнула его:

«Вот так вот он стоит уже сутки. А ну-ка закрой я сказала. Молись давай. Сволочи, только жрете целыми днями» — грубо высказалась знаменитая телесваха.

Супруг послушно закрыл холодильник и начал молиться. Большинство подписчиков оценили выходку Гузеевой и поблагодарили за чувство мора: — те, кто посмеялся над выходкой скандальной артистки, и на тех, кто начал осуждать ее.

«Все жрут», «Как у вас весело», «Прикольно, юмор нам всем в помощь», «Класс!!! Лучше пусть все радуются и дурачиться!!», «Вы ж готовите вкусно)что ещё остаётся», «Молодцы!!! Шутить лучше, чем паниковать !!! Победа за нами !!!» — написали некоторые фолловеры.

А не так давно Лариса Гузеева показала, чем занимается в самоизоляции ее дочь. Она поделилась видео, на котором Ольга предстала перед камерой в оригинальном гриме, нанесенном собственноручно.