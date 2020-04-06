«Доедайте всегда!»: Бузова показала, как сильно хочет замуж

Ольга Бузова продолжает чудить в самоизоляции. Накануне ведущая «Дома-2» выложила в Сеть фото с внушительным животом, заявив, что беременна. Часть поклонников звезды обрадовалась новости и бросилась поздравлять свою любимицу. Однако Оля разочаровала фолловеров.

Выяснилось, что вместе со своим парнем Давой она договорилась разыграть подписчиков, засунув под платье подушку. Кстати, кое-кто счел эту шутку не очень-то и веселой, заметив, что 1 апреля давно прошло.

И вот очередная порция юмора от Бузовой – на сей раз артистка вместе со своим бойфрендом решила показать в Instagram горячее желание поющей ведущей выйти замуж, сняв юмореску. В кадре Оля не доедает салатик, приготовленный мамой. А та убеждает, что это необходимо делать, иначе замуж не выйти. В этот момент на кухню заходит Дава с попыткой сделать предложение своей возлюбленной, но, увидев недоеденное на тарелке, разочарованно опускает руки. Бузова тут же бросается истреблять оставшуюся пищу.

«Девчулечки мои, любимые. Доедайте за собой всегда!» — призвала в своем блоге девушка.