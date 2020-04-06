«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева

«В его казино»: Лолита похвасталась личным знакомством с Трампом

Это произошло еще до того, как он стал во главе США.

«В его казино»: Лолита похвасталась личным знакомством с Трампом
Лолита Милявская. Фото: Global look press.

Певица Лолита Милявская, оказывается, лично знакома с Дональдом Трампом. Правда, их общение состоялось еще до того, как он стал президентом Америки.

«Я пела в его казино в Атлантик-Сити и он, как очень гостеприимный хозяин, всегда лично благодарил всех артистов. Не уверена, что это именно мне сказано, но после концерта я точно с ним общалась», — написала в Instagram артистка.

На самоизоляции звезда, как и многие селебрити, занялась разбором архивов. И видео с Трампом – одно из них.

Кстати, ранее с одним из таких старых роликов в Сети появилась фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка показала в личном блоге кадры с Анастасией Заворотнюк во время их работы над шоу «Ледниковый период-3».

Тэги

архивное видеоДональд ТрампЛолитаЛолита МилявскаяЛолита последние новостиНовости google
Loading...