«Верю, что она со всем справится»: Навка показала видео с Анастасией Заворотнюк

Татьяна Навка в последнее время стала часто радовать своих поклонников архивными кадрами. По словам фигуристки, они имеют большой отклик у ее подписчиков в Instagram.

Недавно звезда опубликовала в личном блоге кадры 20-летней давности. На них спортсменка впервые вышла на лед в паре с Романом Костомаровым. Их дуэт был очень перспективным, но недолгим, тренер спустя короткое время поставил фигуриста выступать с Анной Семенович. Впрочем, позже все снова вернулось на круги своя.

На сей раз Навка решила вспомнить 2009 год, когда была задействована в съемках шоу «Ледниковый период-3». Ведущей телевизионной программы тогда была Анастасия Заворотнюк, а партнером фигуристки – актер Егор Бероев.

«Очень рада видеть на этом видео Настю Заворотнюк в работе, какая же она прекрасная, яркая, эмоциональная и светлая. Надеюсь и верю, что она со всем справится и мы обязательно еще не раз увидим ее на экране и на сцене!» — написала она.

Ранее мы рассказывали о дочерях и сыне актрисы. Старшая наследница Анна трогательно поведала о маленькой сестренке Миле. Девушка призналась, что испытывает к малышке трогательные, щемящие сердце чувства. А вот в брате Майкле, хотя он и младше ее на несколько лет, она видит своего защитника.