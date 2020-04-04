Позитивная самоизоляция: Безруков показал, как слушает с годовалым сыном музыку на патефоне

Сергей Безруков уже три года состоит в браке с молодой избранницей Анной Матисон. Пара обзавелась двумя детьми. У них подрастает четырехлетняя дочь Мария и годовалый сын Степан. Обычно актер часто находится на гастролях. Ему приходится порой на несколько недель оставлять свою семью. Но в связи с пандемией коронавируса артист находится в самоизоляции. Он старается проводить время с пользой.

Недавно Безруков взялся за кисточки. Он вместе с женой вспомнил, как рисовал в студенческие годы. Также актер много времени посвящает наследникам. Накануне он показал, как развлекает младшего сына. На новых кадрах кроха стоит в лимонном джемпере и темно-малиновых штанах. Ребенок слушает пластинку Леонида Утесова. Как оказалось, у Сергея дома есть довоенный патефон, который ему подарили. Он решил им воспользоваться на карантине.

«Всем доброе утро, дорогие мои, хорошие! Это вам для настроения… звук истории… патефон…», — написал актер.

Поклонники были рады увидеть трогательные домашние кадры. Многие удивились тому, как сильно вырос сын звезды. Другие восхитились тем, что актер слушает музыку на пластинках. «Самый надёжный плеер в мире», «Ого, вот это да!», «Аппарат бомба», «В кого он у вас беленький?», «Сразу такая тёплая обстановка чувствуется», — прокомментировали пост подписчики. Безруков также признался, что наследнику «очень понравилось» слушать музыку. Он объяснил, в кого пошел белокурый малыш.