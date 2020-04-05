«Милые мои»: Малышева пожелала 52-летней Стриженовой и ее мужу дождаться правнуков

В одном из интервью Екатерина призналась, что она абсолютно не переживает из-за нового статуса - бабушки.

Буквально на днях внук Екатерины Стриженовой — маленький Петя — отпраздновал свой день рождения. Еще 3 апреля крохе исполнилось два годика. Из-за введенных мер предосторожности на фоне пандемии телеведущей пришлось поздравлять наследника по видеосвязи, через Skype. Родители малыша — Анастасия (старшая дочь Стриженовых. — Прим. ред.) и Петр заказали для именинника торт со сливками и малиной. Пирог украшали две свечки.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro 52-летняя Екатерина рассказывала о том, что с рождением внука их с мужем жизнь приобрела новый смысл. Примечательно, что из всех членов семьи маленький Петя Петрович (так мальчика называют домашние. — Прим. ред.) выделяет именно дедушку. Александр Стриженов сумел найти подход к малышу. По словам телеведущей, теперь их с мужем жизнь крутится вокруг Петеньки. Стоит отметить, что Стриженова абсолютно не переживает из-за своего нового статуса — бабушки.

Помимо дедушки и бабушки, Петю Петровича с днем рождения поздравила и Елена Малыша. Ведущая ток-шоу «Жить здорово!» подметила, что малышу очень повезло: свое двухлетие в условиях карантина он отпраздновал с мамой и папой. Ко всему прочему, 59-летняя Елена пожелала Стриженовой и ее мужу дождаться правнуков.