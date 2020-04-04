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Мы без десерта: Ольга Бузова сняла забавный ролик про самоизоляцию

Звезда вместе со своим избранником стала очень много времени проводить на кухне.

Мы без десерта: Ольга Бузова сняла забавный ролик про самоизоляцию
Ольга Бузова. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

В условиях самоизоляции всем приходится несладко, как простым смертным, так и звездам шоу-бизнеса. Певица Ольга Бузова записала и выложила в свой официальный Instagram забавный видеоролик, чтобы хоть как -то поддержать всех запертых в четырех стенах.

В клипе Ольга и ее возлюбленный (и вероятно даже жених) Давид Манукян обедают на кухне. Ольгу очень беспокоит, что на часах всего 2, а пара уже в шестой раз поедает вкусности на кухне. К счастью, суженный быстро успокоил свою избранницу тем, что если без десерта, то можно. Подобный ответ устроил Бузову и она продолжила уплетать колбасу и сырники. Полюбоваться новым творением звезд можно здесь.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировано 582 новых случая коронавирусной инфекции, а всего в стране сейчас 4731 заболевший.

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Давид Манукянновости звёздОльга Бузова
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