«Штрафы увеличили»: экс-солистка ВИА «Надежда» рассказала о карантине в Италии

Людмила Шабина вышла на связь с Андреем Малаховым. Она призналась, что сама себе сшила маску на время карантина.

В связи с пандемией коронавируса во многих странах введен аварийный режим. Особенно сложная ситуация сложилась в Италии. На 4 апреля число заболевших в этой стране подобралось к отметке в 120 тысяч человек. Как оказалось, на Юге Италии проживает одна из бывших солисток ВИА «Надежда» Людмила Шабина. 66-летняя артистка вышла на связь со студией «Привет, Андрей!» и рассказала, как справляется с пандемией.

«У нас здесь, конечно, полегче, потому что мы живем на юге Италии. А на севере действительно очень много народу умирает. Здесь у нас еще тишина, но люди стали более организованными, дисциплинированными. Потому что для итальянца прийти утром в бар и выпить чашечку кофе быстренько и уйти — это вообще ничто. Все бары, рестораны закрыты из-за этого, естественно. Итальянцы свободолюбивые. Штрафы, кстати, увеличили. Было 206 евро за то, что ты выйдешь без бумаги в аптеку или за продуктами. Я, кстати, себе тоже масочку сшила», — поделилась Людмила Львовна.

Она показала тканевую маску, в которой ходит в период карантина. Певица призналась, что уже давно не выступает и не преподает. У нее появились проблемы со здоровьем, поэтому профессию она сменила.

«Я давно уже не пою. У меня к сожалению проблемы со связками. У меня хобби такое — я шью для полных женщин одежду. Сегодня ровно 10 лет как мы переехали в Италию. А раньше жили в Германии», — пояснила Шабина. «Мне действительно сложно. Особенно вечерами голос садиться. Я почти теряю голос», — добавила она.

В студии находились ее друзья и коллеги. Они были рады видеть артистку здоровой и счастливой. Многие выразили надежду, что еще смогут увидеться с ней лично.