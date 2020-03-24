В Италии от коронавируса умерла известная актриса

Лючия Бозе скончалась в результате пневмонии, которая была вызвана COVID-19.

Издание El Pais сообщило, что в Сеговии от коронавируса скончалась итальянская актриса и в прошлом мисс Италия, Лючия Бозе. На момент смерти артистке было 89 лет. Родственники погибшей сообщили журналистам, что смерть наступила в результате пневмонии, которая, в свою очередь, была вызвана вирусом COVID-19.

Актриса снималась в «Сатириконе» всемирно известного Федерико Феллини, а также открыла в Сеговии первый в мире Музей ангелов. Напомним, Лючия Бозе — уже не первая знаменитость, погибшая в результате эпидемии. Еще 16 марта стало известно о гибели известного 92-летнего итальянского архитектора Витторио Греготти.