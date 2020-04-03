«Забываю проговаривать, что люблю»: Галкин рассказал о романтических отношениях с Пугачевой

В пятницу, 3 апреля, телеведущие Максим Галкин и Настя Ивлеева устроили совместный прямой эфир в Instagram и задавали друг другу личные вопросы. Мужчине было интересно, продолжается ли у его коллеги «конфетно-букетный период» с ее супругом Элджеем, после того, как они поженились летом 2019 года.

Ивлеева ответила положительно и тут же поинтересовалась, а как в этом плане обстоят дела у Максима с Аллой Борисовной.

«Я не умею это выражать словами, — признался Галкин. — Я такой человек, мне кажется, что если я что-то чувствую, то это сразу понятно всем вокруг. Я часто забываю проговаривать, что люблю».

Тем не менее, Максим признался, что по дороге из Москвы в деревню Грязь он заезжает в цветочную лавку и скупает половину представленного там ассортимента, чтобы «все вазочки в доме всегда были наполнены».

Так он выражает свои чувства к супруге, которая очень любит цветы. Из-за этого ведущий знает название практически всех цветов, которые любимые люди обычно дарят друг другу.

«Я страшный растратчик, не умею копить деньги», — признался Галкин далее в разговоре, когда речь зашла о финансах.

Оба собеседника рассказали, что у каждого из них имеются ИП и по 12-14 человек в штате, которым надо выплачивать зарплату. В связи с этим оба посетовали, что во время «коронавирусных» выходных правительство не дает им деньги просто так, и приходится содержать работников из собственных накоплений. Звезды выразили надежду, что скоро этот кризис закончится, и они смогут вернуться к обычной жизни.