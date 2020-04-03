Мультики про Винни-Пуха и гимнастика: Кудрявцева нашла, чем дома занять ребенка

Ведущая программы «Секрет на миллион» вместе с полуторагодовалой Машей соблюдает все правила самоизоляции.

48-летняя Лера Кудрявцева в условиях самоизоляции нашла, чем занять полуторагодовалую дочь. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» не запрещает Машеньке смотреть советские мультики на планшете. Особенно крохе нравится такой персонаж, как Винни-Пух.

Ко всему прочему, наследница возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова делает дома гимнастику. Малышка научилась почти по-балетному тянуть ножку. Все упражнения Маша выполняет под контролем звездной мамы.

«Молодец! А вторую ножку?! Давай, за юбочку возьмись», — говорила Лера полуторагодовалой дочке, которая старательно выполняла все указания мамы.

Кроме того, в Stories телеведущая поделилась свежим кадром, запечатлев наследницу за просмотром мультиков. Оказалось, что Машеньке очень нравится танцевать под композиции из советских мультфильмов. Особой популярностью в доме Кудрявцевой пользуется песенка из цикла мультипликационного телефильма «Кот Леопольд».