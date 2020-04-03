Мультики про Винни-Пуха и гимнастика: Кудрявцева нашла, чем дома занять ребенка

48-летняя Лера Кудрявцева в условиях самоизоляции нашла, чем занять полуторагодовалую дочь. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» не запрещает Машеньке смотреть советские мультики на планшете. Особенно крохе нравится такой персонаж, как Винни-Пух.
Ко всему прочему, наследница возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова делает дома гимнастику. Малышка научилась почти по-балетному тянуть ножку. Все упражнения Маша выполняет под контролем звездной мамы.
«Молодец! А вторую ножку?! Давай, за юбочку возьмись», — говорила Лера полуторагодовалой дочке, которая старательно выполняла все указания мамы.
Кроме того, в Stories телеведущая поделилась свежим кадром, запечатлев наследницу за просмотром мультиков. Оказалось, что Машеньке очень нравится танцевать под композиции из советских мультфильмов. Особой популярностью в доме Кудрявцевой пользуется песенка из цикла мультипликационного телефильма «Кот Леопольд».
«Дождик босиком по земле прошел,
Клены по плечам хлопал.
Если ясный день — это хорошо,
А когда наоборот — плохо…» — такую композицию дочка телеведущей выбрала для танцев.