«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева

Мультики про Винни-Пуха и гимнастика: Кудрявцева нашла, чем дома занять ребенка

Ведущая программы «Секрет на миллион» вместе с полуторагодовалой Машей соблюдает все правила самоизоляции.

Мультики про Винни-Пуха и гимнастика: Кудрявцева нашла, чем дома занять ребенка
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева в условиях самоизоляции нашла, чем занять полуторагодовалую дочь. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» не запрещает Машеньке смотреть советские мультики на планшете. Особенно крохе нравится такой персонаж, как Винни-Пух.

Ко всему прочему, наследница возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова делает дома гимнастику. Малышка научилась почти по-балетному тянуть ножку. Все упражнения Маша выполняет под контролем звездной мамы.

Дочка Леры Кудрявцевой - Мария
Дочка Леры Кудрявцевой выполняет упражнения под песенку из мультфильма «Коль Леопольд». Фото: Instagram.com/leratv

«Молодец! А вторую ножку?! Давай, за юбочку возьмись», — говорила Лера полуторагодовалой дочке, которая старательно выполняла все указания мамы.

Дочка Леры Кудрявцевой - Мария
Маленькой Маше очень нравится Винни-Пух (Фото: Instagram.com/leratv)

Кроме того, в Stories телеведущая поделилась свежим кадром, запечатлев наследницу за просмотром мультиков. Оказалось, что Машеньке очень нравится танцевать под композиции из советских мультфильмов. Особой популярностью в доме Кудрявцевой пользуется песенка из цикла мультипликационного телефильма «Кот Леопольд».

«Дождик босиком по земле прошел,
Клены по плечам хлопал.
Если ясный день — это хорошо,
А когда наоборот — плохо…» — такую композицию дочка телеведущей выбрала для танцев.

Тэги

дети звездестественная красотаЗвездные детиКоронавирус: последние новостикрасота вне возрастаЛера Кудрявцева
Loading...