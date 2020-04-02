«Чудо!»: Лолита не смогла сдержать эмоций при виде новорожденной дочки Рынски

Вдова политолога Игоря Малашенкова Божена Рынска недавно стала мамой. Дочку от покойного супруга ей выносила суррогатная мама. Женя необыкновенно похожа на своего отца.

Несколько раз Божена сама пыталась забеременеть от заранее замороженного биоматериала, но организм отвергал эти эксперименты. Поэтому сурмама стала для Божены последней надеждой. К счастью, опыт удался. Естественно, после таких испытаний новоиспеченная мать души не чает в долгожданной дочери. Своими счастливыми буднями она с удовольствием делится с подписчиками. Накануне журналистка рассказала, как ей удалось успокоить малышку.

«Вечерний скандалевич завершился убедительной победой Евгении Игоревны. Мать-ехидна взяла ее к себе в кровать», — с юмором описала ситуацию светская львица.

Пост Божена сопроводила снимком маленькой Жени, не на шутку взволновав своих подписчиков. Одной из первых на него отреагировала певица Лолита Милявская.