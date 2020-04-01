«Как в воду глядела»: Хилькевич показала положительный тест на беременность

Анна Хилькевич со времен съемок в сериале «Универ» успела выйти замуж за бизнесмена Артура Волкова и дважды стать мамой. Ее старшей наследнице Арианне четыре года, а младшей Марии скоро исполнится два года. Первое время актриса старалась справляться с наследницами своими силами, но потом прибегла к услугам няни. Более того, периодически девушка отправляется в отпуск с мужем без дочерей, чтобы по-настоящему отдохнуть.

Однако в конце марта из-за пандемии коронавируса был объявлен карантин. Многие звезды, в том числе Хилькевич, решили самоизолироваться. Актриса проводит время с семьей в загородном доме, поэтому иногда выходит на прогулку. Она шутила, что сложившаяся ситуация поднимет рождаемость. В итоге сама она спустя несколько дней показала положительный тест на беременность.

«Ну, что ж… этот день, вернее, год мы запомним на всю жизнь. Ps: я ж говорила, что карантин поднимает рождаемость, как в воду глядела», — написала Анна.

Поклонники принялись поздравлять звезду. Они отметили, что скоро она станет многодетной мамой, другие понадеялись, что у нее родится мальчик. Но самые внимательные обратили внимание на календарь, вспомнив, что наступило 1 апреля. Они заподозрили, что Хилькевич всех обвела вокруг пальца первоапрельской шуткой. Обычно актриса хранит беременность в тайне пока не округлится живот.

«Ааааа, да ладнооооо? Вот блин, я чуть не поверила», «Первоапрельская шутка чаще всего бывает новогодним подарком», «Моя мама однажды тоже 1 апреля пошутила, а в январе появилась я», — стали комментировать пост подписчики.