Один в один: Хилькевич выбрала пуховой комбинезон молочного цвета, как у Виктории Бони

Анна Хилькевич уже почти пять лет замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Они воспитывают дочерей: четырехлетнюю Арианну и Марию, которой летом исполнится два года. Актриса не скрывает, что совмещать материнство и работу очень сложно. При этом она еще успевает следить за собой. Девушку редко можно увидеть без наращенных ресниц, маникюра и макияжа. Однако в период карантина вся жизнь артистки сосредоточилась вокруг семьи.

Хилькевич самоизолировалась в загородном доме. Целые дни она играет с наследницами. Весна в этом году преподносит много сюрпризов. Так в конце марта москвичи снова увидели снежные сугробы. Актриса не устояла и вышла на прогулку с детьми. Она покатала младшую наследницу по капоту машины, словно с горки. Анна выглядела стильно в дутом пуховом комбинезоне молочного цвета, которому подобрала светлую шапку.

«Сегодня снова пришла зима. Мир сошёл с ума и мы с ним по-тихоньку. Сегодня самое яркое впечатление за день: скатывались с машины как с горки, а ещё у меня подмёрз рот, поэтому перевожу „Барин дома? Гармонь готова?“ а не Горбань», — написала артистка.

Поклонники восхитились тому, какая Хилькевич заботливая мама. Другие обратили внимание, что уже видели комбинезон, как у актрисы, только на Виктории Бони. Светская львица в нем каталась на коньках в Швейцарии в феврале. Многие отметили, что комбинезон очень стильный, поэтому не удивительно, что две звезды отметились в нем за небольшой промежуток времени.