Бывшая жена телеповара Ивлева рассказала, как дети отнеслись к его измене

У звезды «Адской кухни» и шоу «На ножах» в союзе с Марией Ивлевой родилось двое детей.

В начале весны в семье Константина и Марии Ивлевых случился серьезный скандал. Жена телеповара узнала об измене супруга и подала на развод. Телеведущий, по словам матери своих детей, променял ее «на дешевую эскортницу из Тамани». Шеф-повар вскоре улетел на Мальдивы с новой, 28-летней пассией. А Мария Ивлева призналась, что дети очень сильно разочаровались в своем родителе, который так легко предал их семью.

«Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека», — приводит слова бывшей жены Константина Ивлева портал StarHit.

Напомним, сама разлучница, которой является студентка Валерия Куденкова, на 18 лет младше Ивлева. Девушка, не скрывая от публики, в личном инстаграм-аккаунте выкладывала совместные фотоснимки с шеф-поваром.

Когда Мария Ивлева узнала об изменах супруга, то пришла в ярость. Циничное поведение мужа лишь усугубило желание развода.