«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева

Бывшая жена телеповара Ивлева рассказала, как дети отнеслись к его измене

У звезды «Адской кухни» и шоу «На ножах» в союзе с Марией Ивлевой родилось двое детей.

Бывшая жена телеповара Ивлева рассказала, как дети отнеслись к его измене
Шефповар Константин Ивлев. Фото: КП/Владимир Веленгурин

В начале весны в семье Константина и Марии Ивлевых случился серьезный скандал. Жена телеповара узнала об измене супруга и подала на развод. Телеведущий, по словам матери своих детей, променял ее «на дешевую эскортницу из Тамани». Шеф-повар вскоре улетел на Мальдивы с новой, 28-летней пассией. А Мария Ивлева призналась, что дети очень сильно разочаровались в своем родителе, который так легко предал их семью.

«Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека», — приводит слова бывшей жены Константина Ивлева портал StarHit.

Напомним, сама разлучница, которой является студентка Валерия Куденкова, на 18 лет младше Ивлева. Девушка, не скрывая от публики, в личном инстаграм-аккаунте выкладывала совместные фотоснимки с шеф-поваром.

Когда Мария Ивлева узнала об изменах супруга, то пришла в ярость. Циничное поведение мужа лишь усугубило желание развода.

Тэги

"На ножах"Адская кухняЗвездные разводыИвлев КонстантинКонстантин ИвлевНовости googleсупружеская измена
Loading...