Боди, платье-бюстье без белья и латекс: Клаудия Шиффер предстала в соблазнительных образах

Для британского Elle супермодель Клаудия Шиффер предстала в нескольких ярких и соблазнительных образах. Звезда подиумов продемонстрировала роскошную фигуру и свои бесконечно длинные ноги в леопардовом боди и лодочках, примерила сексуальное платье-бюстье без бюстгальтера, чем акцентировала взгляд читателей на идеальной форме груди.

Не обошлось и без блистательных нарядов: Шиффер в облегающем винтажном платье от Versace, декорированном золотыми пайетками, показала идеальные изгибы своего тела. А в образе с латексным плащом на голое тело оставила простор воображению фанатов.

Для главной обложки 49-летняя cover girl выбрала не менее сексуальный, но достаточно сдержанный look. Подписчики в аккаунте журнала в «Инстаграм» испытали настоящий восторг при виде идеальных форм своей любимицы:

«Нереальная!», «Клаудиа, ты восхитительная!», «49 лет… Вау!», «Все еще одна из лучших» — и это лишь малая часть восторгов поклонников.

О том, что у красоты нет границ и возраста, Клаудия Шиффер напоминает регулярно. Она не перестает радовать своих фанатов и регулярно участвует в достаточно откровенных фотосессиях, на которых демонстрирует свои безупречные формы.