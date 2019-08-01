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48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue

Последний раз на обложке журнала в этой стране она появлялась четверть века назад.

48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue
Клаудия Шиффер/globallookpress.com

У красоты теперь нет границ и возраста. На обложках известного глянца мы все чаще наблюдаем не юных моделей. Только в августе этого года сразу нескольких всемирно известных журналов предпочли красоток, которым «немного за 30». В их числе 53-летняя Синди Кроуфорд, которая снялась для Harper’s Bazaar в Турции, 38-летняя Амброссио Алессандра, отметившаяся в греческом Vogue, и 48-летняя Клаудия Шиффер, засветившаяся в итальянском Vogue. Последняя оказалась смелее всех – она снялась обнаженной.

Все, что надето на модели – это туфли на шпильках, в руках она держит клатч и туфли, заодно прикрываясь ими, за спиной придерживает черный пиджак. Как пишет Vogue-Италия на своей странице в Instagram, этот образ показывает обычную женщину, которая стоит перед зеркалом в задумчивости. Она мысленно задает вопрос, с которым сталкивается каждая: «Что сегодня надеть?»

Клаудия Шиффер в своем блоге написала, что последний раз она фотографировалась для этого журнала в Италии 25 лет назад. Отметим также, что обнаженной на обложке Vogue она тоже уже появлялась. Это было в 2010 году в Германии, на 8-м месяце беременности. Сейчас Козиме, которую она носила под сердцем, 9 лет. У нестареющей звезды подиума также есть старшая дочь Клементина 14 лет и сын Каспар — ему 16 лет. Ее муж — британский кинорежиссер и продюсер Мэттью Вон.

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48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue
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