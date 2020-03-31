«Пора?»: Виторган вслед за Самойловой решил разобрать елку

Зеленую красавицу ему в свое время нарядила актриса Елена Ксенофонтова.

Многие звезды на карантине вплотную занялись делами хозяйственными. Иосиф Пригожин, к примеру, убрался в гараже, откладывая это дело до лучших времен много лет. А Лолита и вовсе почистила унитаз.

Впрочем, у некоторых «на потом» было отложено и более очевидная необходимость – разбор елки. Оказалось, что до конца марта зеленая красавица стояла в доме Оксаны Самойловой и Джигана. Их дочки до последнего просили оставить ее в прежнем виде, радуясь праздничной ауре.

Отличился и Максим Виторган, который сидя дома, пришел к неожиданным выводам. Показав в stories Instagram свою елочку, он с задумчивым видом заявил: «Я вот думаю, может быть это все вообще, потому что я елку не разобрал. Пора?»

Вот только, что таит под собой «это все», актер так и не пояснил. Но в свете последних событий можно предположить, что артист имел ввиду эпидемию и свое домашнее «заточение». Что ж, будем надеяться, что ситуация улучшится, когда все россияне наконец-то разберут свои елочки…

Напомним, зеленую красавицу Виторгану наряжала его коллега Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня». В качестве игрушек на елке оказались галстуки, пуговицы и книги.