«Узнаете?»: актриса Comedy Woman Надежда Сысоева показала себя в 20 лет

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала своим поклонникам, как она выглядела 15 лет назад. В личном блоге артистка разместила архивный кадр, на котором ей всего 20 лет.

«Узнаете? Это я. Мама прислала, разбирает тоже шкафчики дома. Помню эту фотосессию у знаменитого красноярского фотографа, идея бомба – я в капусте», — с иронией подписала фото Надя.

Отметим, что кадр не случайно делал именно красноярский фотограф, поскольку девушка родом из этого города. И в 20 лет еще жила там. В Москву же она приехала 13 лет назад, став резидентом комедийного женского шоу на ТНТ.

Ранее архивным кадром из детства поделилась певица Жасмин, очаровав своей внешностью многочисленных поклонников.

А вы узнаете на фото Надежду Сысоеву?