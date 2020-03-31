«Узнаете малявочку?»: Жасмин удивила Навку архивным снимком

Многие российские звезды в настоящий момент ушли на карантин, стараясь не покидать своих «квадратных метров». Это послужило поводом для того, чтобы разобрать свои фотоальбомы, что немало радует поклонников. Когда еще представится возможность понаблюдать за детством и юностью знаменитостей и их родственниками?

Недавно в Сети появился кадр с мамой Ларисы Долиной, благодаря которому многие поняли, в кого пошла своей интересной внешностью певица. Удивил снимком родительницы и актер Арарат Кещян. Оказалось, что она поразительно похожа на супругу звезды «Универа».

Теперь настала очередь певицы Жасмин, которая не ограничилась одним фото, а составила коллаж из двух кадров, соединив себя сегодняшнюю и из детства.

«Это самая трогательная фотошоп-картинка, какую я когда-либо о себе видела. Узнаете малявочку?» — обратилась она в своем Instagram к подписчикам.

«Боже! Какая милашка сладкая!» — пришла в восторг от увиденного Татьяна Навка.

Впрочем, снимок не смог оставить равнодушным многих. «Отличная получилась фотография. Как была милашкой, так и осталась, максимум стала более эффектной, сногсшибательной женщиной», «Это вы сама в детстве? Похожа на вас нынешнюю, очень симпатичная», «Конечно мы узнаем. Это очень мило и красиво», «Неужели это вы в детстве! Очень оригинально, красивая фотография», — наперебой делятся эмоциями поклонники звезды.