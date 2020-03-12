Группа «Время и стекло» объявила о своем распаде

Популярный коллектив «Время и стекло» прекратил свое существование, так что можно сказать, что время группы действительно истекло. Музыканты Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний выложили видеообращение к своим поклонникам в Instagram, где подробно объяснили все о причинах распада и дальнейших планах.

По словам солистки, Надежды Дорофеевой, коллектив выпустил последний клип и на этом ставит точку, однако все 10 лет существования группы были наполнены счастьем и позитивом. Огромный труд, любовь и немного удачи, все это объединяло артистов, но пришла пора остановиться.

Алексей Завгородний подчеркнул, что подобное расставание — это не всегда плохо, просто каждый должен идти своим путем. Он также подчеркнул, что между участниками группы «Время и стекло» нет никаких обид.