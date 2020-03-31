«Сидит дома»: Нинидзе сделала снимок мамы в онлайн-режиме

Девушка Виторгана теперь общается с родственниками только по Интернету.

Как и многие актеры, Нино Нинидзе решила самоизолироваться и соблюсти режим карантина. Девушка проводит будни вместе с сыном Сандриком от актера Кирилла Плетнева, с которым сейчас в разводе.

Скрашивает ли вынужденное домашнее «заточение» девушки ее бойфренд Максим Виторган, неизвестно. Но в Instagram Нинидзе в последнее время появляется исключительно с сыном. И недавно бывший муж Собчак признался, что живет отдельно от Нино.

Избегает из-за эпидемии коронавируса девушка и живого общения со своей знаменитой мамой Ией Нинидзе. Народная артистка Грузии была хорошо известна в Советском Союзе, сыграв в ряде фильмов Георгия Данелии.

Однако выход Нино все-таки нашла, пообщавшись с родительницей с помощью интернет-конференции. Результат общения звезда продемонстрировала в личном блоге, заодно познакомив широкую публику с мамой.