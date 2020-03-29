47-летний Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино Нинидзе

Максим Виторган старше своей нынешней избранницы на девятнадцать лет. У 28-летней Нино Нинидзе есть четырехлетний сын Саша (домашние называют мальчика Сандрик, — Прим. ред.). Первенца девушка родила от бывшего мужа Кирилла Плетнева. Наследник Эммануила Гедеоновича в отношениях с Ксенией Собчак получил статус многодетного отца. Так как на момент появления Платона, у актера уже было двое наследников от первой супруги Виктории Верберг: 23-летняя дочь Полина и девятнадцатилетний сын Даниил.

больше по теме Уикенд с мамой: Собчак запечатлела трехлетнего Платона в пижаме под одеялом Телеведущая решила провести воскресный день вместе с сынишкой от Максима Виторгана за чтением книг.

Еще за год до развода Собчак убеждала подписчиков микроблога в том, что она всегда будет благодарна Максиму за то, что он подарил ей возможность стать мамой. Телеведущая призналась, что узнав о своем интересном положении, она была уверенна, что родит именно мальчика. После узи, когда догадки Ксении подтвердились, она не смогла сдержать слез от переполнявших ее чувств.

После развода с Максимом светская львица вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Сын Виторгана остался жить с мамой. Сам же актер начал строить отношения с Нино Нинидзе. в недавнем интервью Hello! сын Эммануила Гедеоновича подтвердил, что на сегодняшний день он живет отдельно от возлюбленной. Пара не торопится съезжаться. Также Максим отреагировал на слова о том, что поклонники обсуждают появление кольца на безымянном пальце его избранницы.