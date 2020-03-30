«Купил 10 бутылочек»: Шаляпин запасся вином на карантине

Прохор Шаляпин поддался коронавирусной панике и сделал определенные продовольственные запасы. Правда, вместо туалетной бумаги и гречки он приобрел вино. Теперь у артиста появились опасения за здоровье россиян.

«Сходил в магазин и купил 10 бутылочек вина. Думаю, мало ли, вдруг потом все исчезнет или подорожает. А когда алкоголь покупаешь, начинаешь его невольно употреблять… И тут я задумался, что я-то не имею проблем с алкоголем (выпить могу, но не сильно), а люди, которые сидят дома, могут иметь… Поэтому хочу всем сказать: «Держитесь друзья! Не пейте много алкоголя! Хорошего должно быть в меру», — рассказал Teleprogramma.pro Прохор Шаляпин.

Больше всего музыкант опасается за дам не юного возраста. «Пьяная женщина после 50-ти — это что-то страшное!» — со знанием дела заметил певец.

Артист также дал несколько полезных советов девушкам, как им выглядеть дома, чтобы вызывать интерес в глазах мужчин. Прохор уверен, что коронавирус не должен стать поводом для появления перед возлюбленным в неопрятном виде. «Выглядеть нужно каждый день, как в последний раз!» — уверенно сказал он.