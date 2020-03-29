«Через окошко поболтала»: Анна Калашникова решила не нарушать карантин родителей

Актрисе приходится держаться подальше и от сына, с ним она общается по видеосвязи.

Карантинные меры, введенные правительством из-за коронавируса повлияли на жизнь практически каждого человека в стране. Одни не горят желанием их соблюдать, другие подходят максимально ответственно. В числе последних актриса, певица, модель и просто красавица Анна Калашникова.

35-летняя артистка рассказала журналистам Teleprogramma.pro, что ее семья находится на карантине с 14 марта, но раздельно. Сама звезда обитает в центре Москвы, а ее 5-летний сын Даниил вместе бабушкой и дедушкой живет пока в загородном доме.

Все потому, что Анна недавно прилетела из Сочи и не хочет неожиданно для себя стать переносчиком вируса, заразив свою семью, поэтому держится на расстоянии от них. С любимым сыном актриса общается по видеосвязи.

«Сегодня приехала, через окошко поболтала, в дом заходить не стала. Мои родители в зоне риска, и я не имею права быть проводником болезни, лучше побуду недельку подальше от них», — поделилась Калашникова.

Семье артистки пришлось даже отменить празднование дня рождения сына, которое выпало как раз на карантинный период. Мальчика поздравили в узком семейном кругу, даже крестных не приняли — они просто передали подарки.

А в вашей семье такие же строгие правила карантина?