«Мама, а ты что не едешь на работу?»: как развлекаются на карантине дети звездных родителей

Анна Калашникова общается с сыном по видеосвязи, Виктория Боня наслаждается изоляцией, Алена Кравец учит дочку шахматам, Эвелина Бледанс знает, чего не нужно делать.

Для звездных мам любое общение с ребенком — праздник. Так уж устроена их жизнь: съемки, гастроли, бесконечные поездки. Карантин дал возможность приостановиться, побыть дома, побыть мамой.

Telprogramma.pro поинтересовалась как проводят карантин знаменитые мамы, чем советуют занять ребенка.

Анна Калашникова: «Отменили день рождения сына — даже крестные передавали подарки»

— Наша семья на карантине с 14 марта, — рассказывает Анна Калашникова, мама 5-летнего Даниила.- Сын с моими родителями в загородном доме, а я пока в центре Москвы.

Я только что прилетела из Сочи, и, после самолета, стараюсь не контактировать с ребенком близко, общаемся по видеосвязи. Сегодня приехала, через окошко поболтала, в дом заходить не стала. Мои родители в зоне риска, и я не имею права быть проводником болезни, лучше побуду недельку подальше от них.

Сами родители ограничили контакты, отказались от приходящего персонала: от уборщицы, няни. Мы даже отменили день рождения сына — отмечали в узком семейном кругу, даже крестных не приняли, они передавали подарки.

— Чем занимается Даниил?

— В основном играми: я купила конструкторы, раскраски, пазлы, осваиваем лепку. Ну и мультики, конечно. Еще берем дистанционные уроки английского языка.

— Что вы советуете другим родителям?

— Посвятить время развитию: смотреть марафоны, обучающие программы, тренинги, завести новое хобби. Не тратить время впустую.

Виктория Боня: «За продуктами выезжаем в перчатках»

— Для дочки карантин – лафа, она счастлива, — рассказала мама 8-летней Анджелины Летиции Виктория Боня.- Она привыкла приезжать на каникулы к бабушке в Канны. На этот раз каникулы затянулись.

Что делает? Играет с собаками, осваивает теннис – заказали ей маленькую ракетку. Конечно, готовим домашнее задание. Сегодня была математика, французский, русский.

У нас другие задачи — она же на трех языках она говорит, пишет и читает. Час в день читает по-русски – это обязательная программа. Сейчас читает «Поллианну» Элеонор Портер, на 67-й странице уже.

— Что бы вы посоветовали другим родителям?

— Я считаю, что важно играть в игры без компьютера, как мы раньше играли. Нужны игры, которые развивают мышление, усидчивость.

У меня ребенок маленький, мы пока не вышиваем на пяльцах, но было бы ей лет 12-13, обязательно занялись бы рукоделием. Помните, как раньше – на уроках труда?

Пока же хочу дать ей русскую пропись, а то почерк у нее «французский»: мелкий, прямой, абсолютно противоположный нашему, с наклоном.

— Чего нельзя делать с ребенком на карантине?

— Приглашать других детей в гости. Мы бы очень этого хотели, но это такой риск для взрослых! У детей болезнь проходит легко, но они могут принести вирус в дом, взрослым, подвергнуть риску родителей, и особенно бабушек-дедушек.

Вижу, что некоторые приглашают гостей, накрывают стол. Считаю, этого нельзя делать. Ведь мы ответственны не только за себя – даже если ты ничего не боишься, важно думать о других.

Мы изолировались. Когда кто-то выезжает за продуктами — обязательно надевает перчатки.

Эвелина Бледанс: «Робот-пылесос — Семин питомец»

— По счастью, мы проводим «изоляцию» в загородном доме, — рассказывает мама 7-летнего Семена Эвелина Бледанс (1 апреля Семе исполнится 8. Поздравляем!) — У нас есть участок, и Сема два раза по два часа проводит на улице: играет в футбол, в свои игрушки.

Учеба, конечно, продолжается, нам кидают задание, выполняем все, что нужно делать первокласснику.

Семен много помогает мне по хозяйству: сам убирает свои тарелки, накрывает на стол, складывает одежду, приучается к бытовой самостоятельности. Вместе занимаемся уборкой — недавно купили робот-пылесос, теперь это Семин питомец. Он им управляет, запускает на чистку той или иной комнаты.

— Что вы можете посоветовать родителям?

— Самое время читать книжки и делать всякие интересные штуки.

— А чего не надо делать?

— Каждый родитель знает, чего не стоит делать. Нам бывает себя жалко, и мы можем злоупотреблять гаджетами. Я бы советовала заменять их книгами, лепить из пластилина, заниматься творчеством.

— Сын обратил внимание, на то, что вы все время дома?

— Конечно! Обратил и удивлен этому: «Мама, а ты что не едешь на работу?». Ему очень это нравится.

Алена Кравец: «Что делаем? В шахматы играем!»

— Я сократила все вылазки и контакты до минимума, стараюсь больше времени проводить с ребенком, — говорит мама 13-летней Даниэллы Алена Кравец.- Я учу ее как следует играть в шахматы.

Мы живем за городом, у озера, гуляем с собаками у нас овчарка, два шпица, катаемся на велосипедах.

Моя девочка увлекается выпечкой. И чтобы вкусности не откладывались на бочках, я разработала комплекс упражнений: калланетика, йога, медитация и растяжка. Я сторонница идеальной фигуры, фанатка стройности, и хочу, чтобы девочка у меня не поправилась.

Я считаю, карантин нужно провести с пользой: в это период многие переосмыслят свои действия, взаимоотношения в семье.

«Напитайте детей любовью, и они дадут вам поработать»: советует психолог

Здорово, если вы можете посвятить все время карантина творчеству и развитию. Но многие мамы-папы продолжают работать из дома, удаленно. А тут еще любимое чадо требует внимания, трехразового питания, любви и ласки…

— Как дети воспринимают работу родителей на дому? — поинтересовались мы у детского клинического психолога Елены Морозовой.

— Это нагрузка и для детей и для родителей. Но если правильно распределить занятость, выстроить режим, научить детей занимать себя, пока родители работают, все будет хорошо.

Если вы разносторонне общаетесь с детьми, напитываете их родительской любовью и вниманием, то, когда вам будет нужно поработать, дети смогут провести какое-то время самостоятельно.

«Если детей несколько, наладьте контакт между ними, научите занимать друг друга», — советует психолог.

— Некоторые родители «лезут на стенку» от общения с собственными детьми — это патология?

— Вовсе нет. Родители тоже люди и они имеют право радоваться своему ребенку и дистанцироваться, если происходит пресыщение, — объясняет Елена Морозова.- Если ребенок эмоционально «висит» на родителе, это неминуемо будет его истощать и раздражать.

Научите ребенка автономности. Уже в 6-7 месяцев малыша можно окружить развивающими игрушками, которые смогут его занять сначала на 5-10 минут, потом — дольше.

Излишняя эмоциональная связь осложняет жизнь и вам и ребенку. Важно чтобы он умел решать самостоятельно занять себя. Скажите: «Сейчас я играю вместе с тобой, но потом я доверяю тебе позаниматься самому».

Устраивайте физкульт-минутки

Если вы сидите дома, обязательно делайте перерыв в своих делах для физической активности вместе с детьми. В сети есть много милых роликов со спортивными занятиями мячами, снарядами. Вечером – успокаивающие игры в теплой воде. В ванне дети могут и вдвоем посидеть, поиграть.

Справка Teleprogramma.Pro

Елена Морозова в 1980 г. окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, затем курсы повышения квалификации по психиатрии и психотерапии. С 1983 г. – старший преподаватель кафедры детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Психологические аспекты адаптации к новым условиям воспитания детей раннего возраста с психофизическими нарушениями».