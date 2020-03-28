72-летняя Наталья Варлей в белоснежном костюме исполнила хит из «Кавказской пленницы»

Недавно Александру Зацепину исполнилось 94 года. Известный композитор стал героем передачи «Привет, Андрей!». Он увиделся со старыми друзьями и рассказал, как поддерживает борость духа. Артист каждый день делает зарядку и конечно не представляет своей жизни без музыки. Наталья Селезнева восхитилась тому, как он выглядит. Ей было жалко, что нельзя обнять любимого композитора из-за пандемии коронавируса.

Также появилась в студии Наталья Варлей, которая исполнила главную роль в комедии Леонида Гадая «Кавказская пленница». Актриса исполнила знаменитый хит из фильма. 72-летняя женщина предстала в белоснежном костюме и кремовой блузке. Зацепин отметил, что песню она теперь исполняет иначе и похвалил ее. Селезнева в свою очередь заявила, что уже ревнует композитора.

«Однажды, не очень давно, в городе Красноярске, где Саша давал юбилейный концерт, мы были там с Димой Харатьяном, за столом он сказал: «А я в Наташу когда-то был влюблен. Я помню, как Саша приехал, чтобы посмотреть съемки „Кавказской пленницы“ еще песни про медведей не было, а была совсем другая песня, которая потом пошла в «Бриллиантовую руку», — рассказала Варлей. «Ты моя мечтала была в 7 классе», — признался Зацепин.

Она вспомнила, как познакомилась с композитором. По словам Варлей, перед съемкой она обычно купалась, поэтому бежала к морю, а в это время Зацепин стоял с другом на крыльце.

«Красивые. Спортивные. Он взял меня, крутанул. Я впечатлилась», — отметила Наталья Владимировна.

Многие восхитились тем, как она выглядит в столь зрелом возрасте. На лице артистки не оказалось ни одной морщинки.

Пришла поздравить композитора и Лариса Долина. Певица в элегантном черном костюме исполнила композицию «Всегда быть вместе не могут люди». Она вспомнила, как играла в фильме «31 июня», где исполняла арию «Нинет».

«Я была злой, но красивой», — отметила звезда.