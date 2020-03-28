«Выглядит свежо и бодро»: 94-летний Зацепин впервые за долгое время появился на ТВ

Российский композитор недавно отпраздновал день рождения. В честь этого события он принял участие в шоу Андрея Малахова.

Александр Зацепин в свое время дружил с Аллой Пугачевой, а также написал музыку к таким легендарным комедиям Леонида Гайдая «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Его песни стали народными хитами. Он объединил две квартиры, где создал студию. В ней он создавал свои шедевры. Недавно композитор отпраздновал 94-летие. В честь этого мужчина согласился принять участие в шоу «Привет, Андрей!».

«Вот так, в 94 выглядит свежо и бодро! Вы выглядите великолепно!», — восхитился телеведущий. Он подарил гостю букет, но обнимать, как обычно не стал. «Держусь на расстоянии с последними событиями», — сказал Андрей Малахов. Специально для гостей Зацепин показал, как поддерживает бодрость духа. Каждое утро артист начинает с разминки.

«Делаю зарядку. Наклоны 30 раз, катаюсь на спине, делаю упражнение, которое Леня мне показал. еще на коленях кручусь 30 раз так, 30 раз так. В ноге штырь металический стоят, но я забыл про это. Нога не болит, все нормально», — поделился Александр Сергеевич.

После упражнений композитор отправляется завтракать. Он показал содержимое своего холодильника. там оказался покупной борщ и каша пшенная с тыквой. Зацепин признался, что мало ест, но старается пить много воды. Наталья Селезнева, которая пришла в студию с подарком, восхитилась артистом.

«Саша, ты знаешь, как я тебя люблю? Я принесла тебе подарок. Я хочу, чтобы ты в свое большой квартире ты нашел место в своей студии, которая в свое время поразила меня масштабом, место для этого. Я принесла свой портрет», — сказала актриса.

В студии долго обсуждали, в кого был влюблен Зацепин. Многие сошлись во мнение, что это композитор всех в себя влюблял своим обаянием. Напомним, что он был женат четыре раза. Последняя супруга Светлана Морозовская скончалась в 2014 году после длительной борьбы с онкологией.