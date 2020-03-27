«Рога наставила»: Пугачева не жалеет о разводе с Киркоровым

Примадонна до сих пор говорит о бывшем супруге с некоторым отторжением.

Алла Пугачева раскрыла причину развода с Филиппом Киркоровым. Напомним, что брак знаменитостей продлился 9 лет, а затем распался. Тогда Алла признавалась, что не смогла сдержать своего влечения к Максиму Галкину. Певица не могла и предположить, что способна испытывать такие большие чувства. Позже она сказала Филиппу, что не существует вещей, способных остановить ее от расставания.

Недавно Алла отметила – причиной распада семьи стала ее измена. Говорить об этом Пугачева не любит, да и о Филиппе вспоминает с некоторым отторжением.

«Рога наставила один раз и достаточно», — охарактеризовала собственный поступок Пугачева.

Не вполне одобряет Алла и нынешнего творчества Киркорова. «Пятому каналу» она прокомментировала, что охарактеризовать емко то, что делает ее бывший муж, ей сложно, поскольку она не является поклонницей такого жанра. Целеустремленностью же Филиппа остается только восхищаться.

«Ну трудяга он, че? Кому-то нравится такое», — резюмировала она.