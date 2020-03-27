«Пандемия, вон!»: Пугачева спела дуэтом с сыном Гарри

Сидя на карантине, звезды развлекаются как могут. Максим Галкин в личном аккаунте в Instagram показал, как его супруга Алла Пугачева вместе с сыном Гарри творчески подошли к вопросу пандемии. Примадонна с мальчиком подготовили целое выступление, в котором Алла Борисовна пела, а сынишка аккомпанировал на укулеле.

«Антипандемический тандем «ГАРРИАЛЛА», — подписал публикацию Максим Галкин. «Мама-мия, мама-мия, мама-мия, уходи от нас подальше, пандемия!» — спела Примадонна, подыгрывая себе бубном.

В финале песни подключился закадровый хор: «Пандемия, вон! Пандемия, вон!». Подписчики Галкина пришли в восторг от такого яркого дуэта.

«Одно из самых лучших видео за последнее время! Спасибо за теплоту!», «Класс! Алла Борисовна и Гарри молодцы!!!», «БРАВО!», «Бомбический дуэт, сейчас нашаманят, и все будет хорошо», «Классный дуэт!» — это лишь малая часть отзывов, которые оставили фолловеры.

В России число заболевших коронавирусом уже превысило 1000 человек. Нерабочая неделя по случаю эпидемии COVID-19 в стране официально начнется с 30 марта по распоряжению Владимира Путина. А вот с 28 марта будут закрыты все салоны красоты, рестораны и кафе, детские игровые и клубы.